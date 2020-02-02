Убийство в центре Киева: СМИ опубликовали видео преступления и назвали личность погибшего (фото, видео)

В центре Киева застрелили пластического хирурга.

В Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал. Полиция проводит специальную операцию, чтобы установить виновного в совершении преступления.

По информации hromadske, убитый — Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он является кандидатом медицинских наук, врачом-хирургом, пластическим и эстетическим хирургом.

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Пресс-секретарь полиции Шевченковского района полиции Анна Зубрєва рассказала, что полиция сейчас «устанавливает род деятельности человека и обстоятельства, в частности, проживал ли он в доме, или приезжал к кому-то».

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На месте происшествия находится заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль и заместитель начальника киевской полиции Герман Приступа.

Приступа уточнил, что мужчина, которого застрелили, снимал квартиру по этому адресу, он — пластический хирург.

Как сообщала полиция, в Киеве на улице Саксаганского сегодня вечером неизвестный застрелил мужчину.

«В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Личность погибшего уже установили, это - киевлянин, 1977 года рождения», - говорится в сообщении.