В центре Киева неизвестный застрелил мужчину (фото)

Личность погибшего уже установили, это - 43-летний киевлянин.

В Киеве на улице Саксаганского сегодня вечером неизвестный застрелил мужчину.

Читайте такжеВ Харькове киллер в упор расстрелял мужчину (видео)Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция», - говорится в сообщении.

Личность погибшего уже установили, это - 43-летний киевлянин.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.