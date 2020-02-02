В Запорожье Lanos влетел в локомотив – водитель погиб

Водитель легковушки погиб на месте происшествия.

В Запорожье на регулируемом светофором железнодорожном переезде автомобиль Daewoo Lanos врезался в локомотив, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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Водитель автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь по улице Стартовой в Запорожье, на регулируемом светофором и специальной звуковой сигнализацией железнодорожном переезде столкнулся с вагоном локомотива.

Водитель автомобиля, мужчина 1975 года рождения, погиб на месте происшествия.

Сейчас открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в Суворовском районе Одессы автомобиль на большой скорости врезался в дом, водитель погиб.