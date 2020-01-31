В Тернополе мужчина поджег киоск с продавцом внутри

Мужчина после конфликта угрожал владелице киоска поджогом, однако она не поверила ему.

В Тернополе 41-летний мужчина из-за конфликта поджег киоск с продавцом внутри.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера, 30 января, около 9 часов утра правоохранителям поступила информация от спасателей о том, что на ул. Петлюры горит киоск.

На месте происшествия полицейские установили, что поджог совершил мужчина, у которого накануне был конфликт с владелицей торговой точки. По словам женщины, злоумышленник угрожал, но всерьез его слова никто не воспринял.

«На момент поджога в киоске находилась продавец. Она заметила мужчину с бутылкой, но не думала, что в ней - бензин. Злоумышленник, облив палатку, поджег ее. Женщина не пострадала, поскольку сразу выскочила из киоска», - говорится в сообщении.

Поджигатель в содеянном сознался. Установлено, что он уже имел проблемы с законом.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога) УК.