В Черниговской области двое парней избили прохожего и оставили умирать возле мусорных баков

Пострадавший умер от травм и переохлаждения.

В Черниговской области двое парней, в том числе несовершеннолетний, до смерти избили случайного прохожего.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Согласно сообщению, 28 января в Сновске возле мусорных баков обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. Правоохранители установили личность погибшего и начали поиски лиц, причастных к его гибели.

В ходе расследования полиция вышла на двух местных жителей, 1997 и 2004 г. р., которые после употребления алкоголя «искали приключений» по городу и встретили мужчину, которого тяжело избили и бросили в беспомощном состоянии умирать. Парни признались в убийстве и дали признательные показания.

«Один из них уже попадал в поле зрения полиции за нанесение тяжких телесных повреждений, другой - еще не достиг совершеннолетия. Они рассказали, что накануне после выпивки гуляли по городу и встретили мужчину, 1996 г. р., который тоже был в состоянии опьянения. Начали к нему приставать, завязалась драка, во время которой вдвоем избили потерпевшего руками и ногами, после чего оттащили его к мусорным бакам и бросили там», - говорится в сообщении.

В полиции также уточнили, что, если бы пострадавшего кто-то заметил и вовремя оказал помощь, он бы не погиб.

«Причиненные травмы и переохлаждение ночью стали смертельными», - отметили в полиции.

Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжается досудебное расследование.