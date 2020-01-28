Отучал от алкоголизма: в Тернопольской области мужчина до смерти избил жену

Женщина умерла из-за кровопотери в результате разрыва почки.

В Тернопольской области мужчина нанес смертельные травмы своей сожительнице из-за того, что она злоупотребляла алкогольными напитками.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, о смерти 42-летней женщины правоохранителям 25 января сообщил ее сожитель, житель села Свидова Чортковского района.

Следственно-оперативной группе, которая выезжала на место происшествия, он рассказал, что жена злоупотребляла спиртными напитками. На просьбу прекратить не реагировала, поэтому он время от времени, применяя силу, отучал женщину от алкогольной зависимости.

Однако, по сведениям полиции, жалобы от женщины о насилии в семье не поступали.

По словам мужчины, после очередного конфликта и побоев он пошел заниматься хозяйством, а когда вернулся, то гражданская жена была уже мертвой. В тот день он бил женщину руками и ногами в область грудной клетки и спины.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, погибшая умерла через кровопотери в результате разрыва почки.

В содеянном мужчина сознался. Ему объявили подозрение согласно ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено, что мужчина уже отбывал наказание за убийство. В 2014 году он освободился из мест лишения свободы и именно тогда познакомился с погибшей.