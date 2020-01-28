Выехала на встречную и столкнулась с фурой: появились подробности ДТП, в котором погибла подруга Фреймут
В полиции Житомирской области рассказали подробности аварии, в результате которой погибла подруга телеведущей Ольги Фреймут Соломия Островская.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, ДТП произошло 19 января около 20:00 на автодороге Киев-Чоп возле с. Каменка Житомирского района.
«В рамках досудебного расследования установлено, что водитель автомобиля Nissan Juke, 25-летняя жительница Львова, двигаясь в направлении Киева, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автопоездом в составе тягача Volvo и полуприцепа Krone», - сказано в сообщении.
В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Как сообщили в правоохранительных органах, речь идет об аварии, в которой погибла подруга Фреймут Соломия Островская.
Полиция просит откликнуться очевидцев аварии.
Как сообщал УНИАН, вечером 19 января на трассе Киев-Чоп вблизи Житомира легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погибла.
По информации СМИ, Островская была генеральным директором львовской клиники эстетической медицины Genesis. Женщина направлялась в Киев с отдыха в итальянских Альпах.