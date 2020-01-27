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В Харькове во время акции "за русский язык" произошли столкновения: пострадали два человека (фото, видео)

14:43, 27 января 2020
Происшествия
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Противники акции "ОПЗЖ" (по оценкам корреспондента Общественного, не менее 60 человек) держали плакаты: "на другом языке, кроме украинского, Украинского Государства не построишь" / фото suspilne.media

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в акции приняли участие около 200 человек.

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«Во время мероприятия произошла небольшая потасовка, которая была локализована силами полиции. В ходе акции неизвестный распылили слезоточивый газ, в результате чего за медицинской помощью обратился 38-летний гражданин и полицейский», - говорится в сообщении.

Также пострадавший гражданин сообщил в полицию о том, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика.

Оператора "СТБ" Александра Брынзу и работника полиции забрала скорая / фото suspilne.media

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проверка информации продолжается.

Участники митинга "за защиту русского языка" во главе с лидером городской ячейки "ОПЗЖ" Андреем Лесиком держали плакаты "Нет — дискриминации русского языка" / фото suspilne.media

По информации местных СМИ, сегодня в Харькове представители националистических организаций сорвали акцию сторонников «Оппозиционной платформы - За жизни!», которые требовали увеличить объем русскоязычного преподавания в школах. Пикет был связан с принятием нового закона о полном общем среднем образовании.

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