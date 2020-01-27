В пригороде Одессы столкнулись 11 авто, есть погибшие (фото, видео)

По предварительным данным, погиб водитель автобуса, еще два человека пострадали.

Сегодня в пригороде Одессы произошло ДТП с участием 11 транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса «Одесса-Киев».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства масштабной аварии на трассе «Одесса-Киев».

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Как отмечается, недалеко от населенного пункта Дачное из-за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие дороги и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств. В их числе – легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением «Одесса-Киев».

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека – госпитализированы: пассажир рейсового автобуса и один из водителей-участников ДТП – автомобиля «Skoda».

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Из-за аварии образовался транспортный затор.