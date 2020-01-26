Стрельба в киевском Гидропарке: полиция рассказала подробности

В результате стрельбы на территории Гидропарка в Киеве пострадали два человека. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В результате стрельбы на территории Гидропарка в Киеве прошлой ночью пострадали два человека - мужчины получили касательные ранения и были доставлены в больницу.

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, около двух часов ночи в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о стрельбе возле кафе в Гидропарке.

Правоохранители установили, что между двумя посетителями развлекательного заведения и неизвестными возник конфликт на почве взаимных оскорблений, в результате чего незнакомец достал оружие, сделал несколько выстрелов и скрылся в неизвестном направлении.

В результате стрельбы ранения получили двое мужчин - житель Винницкой области и иностранец, их госпитализировали.

С места происшествия эксперты изъяли шесть стреляных гильз, которые отправили на проведение экспертизы.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

"Сейчас проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых лиц. В рамках объективного расследования правоохранители опросили свидетелей и очевидцев данного правонарушения, а также изучают видео с камер наблюдения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Информатор.ua, в ночь с субботы на воскресенье на территории Гидропарка, возле «Гидрозоны», началась перепалка между двумя компаниями.

Она закончилась тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала в лицо оппонента.

После этого компания из трех человек, по словам очевидцев - люди кавказской внешности, села в Lanos салатового цвета и скрылась.

На место прибыли медики и полиция. В городе был введен план «Перехват».