ГБР сообщило о подозрении двум полицейским - участникам мошеннической схемы с фейковым задержанием

Два предпринимателя договорились с иностранцем о приобретении техники в Польше, но при передаче почти 20 тыс. евро правоохранители имитировали задержание иностранца и разделили деньги.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении двум полицейским, которые приняли участие в якобы задержании разыскиваемого за мошенничество иностранца.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В частности, начальника изолятора временного содержания одного из отделов полиции и заместителя командира взвода одного из отделов ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц и злоупотреблении служебным положением (ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

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По предварительной информации, два предпринимателя договорились с иностранцем о приобретении сельскохозяйственной техники на территории Республики Польша и ее перевозке в Украину. Иностранный гражданин за продажу и доставку запросил у бизнесменов 19700 евро. О факте этого соглашения также знали подозреваемые правоохранители, которые находились в сговоре с иностранцем.

"Во время передачи денег за технику подозреваемые правоохранители имитировали задержание иностранца. Полицейские надели на него наручники и вывезли в неизвестном направлении, изъяв также 19 700 евро, которые уже были в сумке иностранца. Таким образом полицейские с сообщником завладели средствами и разделили их между собой", - сообщили в ГБР.

В ходе досудебного расследования иностранного гражданина задержали. Согласно базам Интерпола, он находится в международном розыске за совершение мошеннических действий на территории Польши. Также обнаружено и изъято несколько иностранных паспортов на имя разных лиц с фотографиями разыскиваемого, боеприпасы, денежные средства и наркотические средства.