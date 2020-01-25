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В Одесской области мужчина хранил дома арсенал оружия и боеприпасов

20:21, 25 января 2020
Происшествия
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Оружие и боеприпасы правоохранители обнаружили в пограничные Одесчины / фото: dpsu.gov.ua

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Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, сегодня пограничники совместно с полицией провели обыски в одном из домовладений в поселке Мирное Беляевского района.

В ходе обыска, проведенного при помощи служебной собаки, правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении дома две винтовки СВТ- 40, четыре магазина к ним и около 200 патронов. От каких-либо объяснений на предмет происхождения огнестрельного оружия и патронов 56-летний житель дома отказался.

Изъятое направлено на экспертно-криминалистическую экспертизу. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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