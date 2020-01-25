В Кропивницком задержали участников банды, подозреваемых в убийстве адвоката

В августе прошлого года возле здания СИЗО в Кропивницком неизвестные убили адвоката Александра Иванова и тяжело травмировали его знакомого.

В Кропивницком задержаны трое участников преступной группы, подозреваемых в убийстве летом прошлого местного адвоката Александра Иванова и в покушении на убийство местного жителя.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Кировоградской области.

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Напоминается, что преступление было совершено 22 августа 2019 года возле здания СИЗО в Кропивницком. Неизвестные, которые прибыли на автомобиле, из автомата убили адвоката и тяжело травмировали его знакомого.

В результате проведенных мероприятий правоохранители в областном центре задержали трех местных жителей возрастом 45, 48 и 54 лет, которые уже уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования уголовного производства в Кропивницком и области было проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства.

В пресс-службе прокуратуры Кировоградской области уточнили, что подозреваемые задержаны сегодня в результате спецоперации. Проверяется причастность этих лиц к совершению других преступлений. Прокуратура будет ходатайствовать перед судом о применении к задержанным максимальной меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Следствие устанавливает заказчиков преступления.

Как сообщал УНИАН, утром 22 августа 2019 года в кафе неподалеку от СИЗО в Кропивницком неустановленные лица убили адвоката Иванова и ранили еще одного человека.

В Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры предполагали, что убийство Иванова может быть связано с его профессиональной деятельностью.