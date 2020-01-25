Под Киевом автомобиль патрульных сбил на переходе мужчину: пострадавший госпитализирован (фото)

Назначено служебное расследование.

В Белой Церкви вечером в пятницу произошло ДТП с участием правоохранителей, по факту которой назначили служебное расследование.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, на улице Грушевского автомобиль группы реагирования патрульной полиции совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на местного жителя 1988 года рождения.

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"Сотрудники полиции начали оказывать пострадавшему неотложную помощь и вызвали врачей. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. На место происшествия вызвали работников Государственного бюро расследований для документирования ДТП, по данному факту будет открыто уголовное производство", - указано в сообщении.

По факту назначено служебное расследование, а следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства дтп.