В Одессе задержали банду клофелинщиков за грабежи и разбойные нападения

Характерной чертой этой группировки было использование клофелина.

В Одессе задержали организатора и двух участников этнической преступной группы, которые подозреваются в грабежах и разбойных нападениях.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 23 января полиция под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области задержали организатора и двух участников преступной группы.

В полиции пояснили, что в конце декабря прошлого года в областное управление стратегических расследований Нацполиции обратилась одесситка. Потерпевшая рассказала, что она и ее спутник познакомились во время совместного отдыха в развлекательном заведении Одессы с двумя мужчинами - выходцами из стран Кавказского региона. Впоследствии они завладели имуществом потерпевших, но как это произошло, заявительница не помнила.

В ходе расследования правоохранители изъяли видео с камер наблюдения и, проанализировав видеоматериалы, установили поминутно маршрут и действия злоумышленников.

Как выяснилось, один из них намеренно спровоцировал конфликт с пострадавшими, а потом предложил примириться и продолжил совместный отдых в другом ресторане. После развлечений они втроем вышли из заведения и сели в автомобиль, который несколько часов подряд ждал возле ресторана.

Затем пострадавших высадили на одной из улиц города, а когда те пришли в себя, поняли, что у них отобрали деньги, верхнюю одежду, банковские карты и мобильные телефоны.

Полицейские установили лиц, которые завладели вещами потерпевших.

Один из них оказался организатором преступной этнической группы, которая специализируется на грабежах и разбойных нападениях. Все члены группировки - выходцы из Кавказского региона. Как отмечается, характерной чертой этой группировки было использование клофелина, которым опаивали жертв.

Кроме того, данная этническая группировка контролировала деятельность других групп, специализирующихся на карманных кражах в Одесском регионе.

Как акцентировали в главке, в настоящее время организатор и один из участников этнической группы являются подсудимым по делам за грабежи, разбойное нападение и вымогательство.

Во время задержания в автомобиле одного из фигурантов полицейские изъяли несколько боевых гранат.

«На помощь к этому злоумышленнику - на место происшествия - приехала «группа поддержки», которая даже пыталась его освободить», – сообщили в главке.

Во время проведения обысков по месту жительства членов группировки и лиц, которые могут иметь к ней отношение, кроме вещей двоих упомянутых потерпевших, изъяты другие вещи, которые, как предполагается, похищены у граждан, а также - клофелин.

Участники этнической преступной группировки задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Киевским районным судом Одессы организатору и одному участнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Одесского региона. Как уточнили в полиции, только за последние несколько месяцев на территории области было совершено 10 краж личного имущества по подобной схеме.