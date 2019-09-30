В Киеве будут судить таксистов, ограбивших более 20 пассажиров

Мужчины подбирали у ночных развлекательных заведений и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве будут судить группу «клофелинщиков», которые занимались отравлением людей с целью ограбления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех мужчин, которые организовавшись в преступную группу, совершали разбойные нападения на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов.

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Установлено, что мужчины передвигались по городу на автомобиле с «шашкой» такси и искали в общественных местах, у ночных развлекательных заведений и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

«Злоумышленники знакомились с потерпевшими и в ходе общения незаметно для них подсыпали в напитки сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания. После того, как потерпевшие теряли сознание, преступники забирали у них мобильные телефоны, украшения, денежные средства и другие ценные вещи, и по возможности - направлялись к ним домой, откуда также похищали ценные вещи», - говорится в сообщении.

Согласно материалам производства, злоумышленники причастны к совершению 21 эпизода разбойных нападений. В связи с чем обвинительный акт по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный организованной группой) направлен в Подольский районный суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время злоумышленникам продлен срок пребывания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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