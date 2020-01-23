Под Киевом горел "Мебельный городок": к борьбе с пожаром привлекли 46 спасателей (фото, видео)

Огонь охватил двухэтажное здание и распространился на площадь в 600 квадратных метров.

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области загорелся один из корпусов магазина «Мебельный городок». К борьбе с пожаром были привлечены 46 пожарных и 10 единиц пожарной техники.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, информация о пожаре поступила спасателя около 9 вечера 22 января. На место выехали караулы ряда пожарных частей из ближайших населенных пунктов.

На месте спасатели установили, что огонь охватил двухэтажное здание и распространился на площадь в 600 квадратных метров. Пожар сопровождался высоким уровнем задымления.

Ликвидировать пожар спасателям удалось в 00:10 23 января.

Ранее сообщалось о масштабном пожаре на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области.