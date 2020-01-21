Полиция задержала вооруженную банду за совершение разбойных нападений в Киевской области

Задержанных обоснованно подозревают в совершении пяти преступлений и проверяется причастность к другим правонарушениям.

Сегодня правоохранители задержали членов вооруженной банды, которые в конце 2019 года напали на частный дом в селе Козин в Обуховском районе Киевской области и завладели деньгами и ювелирными изделиями.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Полиция изъяла транспортное средство, на котором передвигались нападавшие, и ряд вещественных доказательств.

Среди изъятого – несколько единиц оружия, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы.

Сейчас фигурантам инкриминируют бандитизм и совершение разбойного нападения.

Уголовное производство расследуется по ст. 257 и по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса.

В настоящее время задержанных мужчин подозревают в совершении пяти преступлений, проверяется причастность к другим правонарушениям.