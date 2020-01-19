В Киеве на Троещине произошел крупный пожар в многоэтажке, жителей эвакуируют
14:42, 19 января 2020Происшествия
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Возгорание возникло на 3-4 этаже.
На столичной Троещине загорелась многоэтажка / dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Каштановой, 15а в Деснянском районе произошел масштабный пожар в жилом многоэтажном доме.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
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Отмечается, что возгорание произошло на 3-4 этаже.
«Происходит эвакуация жителей. Так же густой дым затянул все верхние этажи. На месте несколько единиц пожарной техники. Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливается», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 16 января в Днепровском районе столицы в пожарно-спасательной части подъехал мусоровоз, в котором возник пожар. Спасатели быстро ликвидировали пожар.
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