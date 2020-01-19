В Киеве на Троещине произошел крупный пожар в многоэтажке, жителей эвакуируют

Возгорание возникло на 3-4 этаже.

В Киеве на улице Каштановой, 15а в Деснянском районе произошел масштабный пожар в жилом многоэтажном доме.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Читайте такжеВ киевском метро пьяный пассажир напал на копа (фото)

Отмечается, что возгорание произошло на 3-4 этаже.

«Происходит эвакуация жителей. Так же густой дым затянул все верхние этажи. На месте несколько единиц пожарной техники. Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливается», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Днепровском районе столицы в пожарно-спасательной части подъехал мусоровоз, в котором возник пожар. Спасатели быстро ликвидировали пожар.