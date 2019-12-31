В метро Киева произошло ЧП на эскалаторе (фото)

Инцидент произошел на станции метро Крещатик.

В метро Киева случилось чрезвычайное происшествие - пуховик девушки затянуло в эскалатор.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный" на Facebook-странице. ЧП произошло на станции метро Крещатик.

"Пьяная девушка решила сидя проехаться на эскалаторе на станции метро Крещатик и не успела вовремя встать", - говорится в подписи к фото.

Ранее сообщалось, что столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше. 31 декабря, 1 января и 7 января при необходимости, в зависимости от пассажиропотоков, может быть ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро «Золотые ворота» на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади. Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.