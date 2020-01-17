Под Киевом в школе распылили слезоточивый газ: виновника ищет полиция (фото)

На некоторое время учеников пришлось эвакуировать, сейчас учебный процесс возобновили.

В одной из школ города Бровары неизвестный распылил слезоточивый газ.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, инцидент произошел на третьем этаже учебного заведения.

"На месте полиции работали спасатели, сотрудники ювенальной превенции, медики. Учебный процесс был временно прекращен. Чтобы избежать тяжелых последствий, всех учеников эвакуировали из школы. В дальнейшем занятия возобновлены. В медицинские учреждения никого из детей не доставляли", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают лицо, совершившее распыления газа, все обстоятельства происшествия, опрашивают учеников, их родителей и работников школы.

Как сообщал УНИАН, аналогичный инцидент произошел в криворожской школе: из нее пришлось эвакуировать 600 учеников.