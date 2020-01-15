В школе Кривого Рога распылили газ: эвакуировали более 600 детей

Помещение школы проветрили, учебный процесс возобновили. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

В школе №115 Кривого Рога утром 15 января распылили газ из перцового баллончика.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на комментарий спасателей.

По предварительной информации, газ в школе распилила ученица 8 класса.

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До прибытия спасателей 570 детей и 44 сотрудников учебного заведения эвакуировали.

В результате инцидента пострадал один ребенок. По словам пресс-секретаря службы чрезвычайных ситуаций, отец потерпевшей отказался от ее госпитализации. Девочку осмотрели врачи и отпустили домой.

Помещение школы проветрили, учебный процесс возобновили. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Покровскую Донецкой области полуторагодовалый мальчик нашел на полу несколько гранул крысиного яда и проглотил их.