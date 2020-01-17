На Запорожье четыре подростка изнасиловали 70-летнюю пенсионерку

Злоумышленниками оказались четверо жителей города Каменка-Днепровская в возрасте от 14 до 18 лет.

В Запорожской области четыре подростка в возрасте от 14 до 18 лет изнасиловали 70-летнюю пенсионерку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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Сообщение об изнасиловании поступило в полицию 16 января около 07:30 от жительницы города Каменка-Днепровская, 1950 года рождения.

Установлено, что около двух часов ночи в дверь дома потерпевшей постучали неизвестные. Когда женщина открыла дверь, в помещение зашли четверо парней. Они, угрожая физической расправой, вступили с ней в половой контакт естественным и неестественным путем.

Злоумышленниками оказались четверо жителей города Каменка-Днепровская в возрасте от 14 до 18 лет. Двух фигурантов задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в отношении других решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в Одессе до пяти лет тюремного заключения осужден пенсионер за растление 13-летней девочки.