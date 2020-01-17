11 лет тюрьмы за убийство: в Днепре осудили парня, который в пьяном угаре убил приятеля
В Днепре к 11 годам заключения приговорили 16-летнего парня за убийство приятеля
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Читайте такжеОблил настойкой боярышника и поджег: в Днепре задержан подозреваемый в убийстве бездомного (видео)Отмечается, что преступление парень совершил еще в 2017 году, когда ему было 14 лет. Тогда компания подростков распивала алкогольные напитки возле автовокзала и пыталась поделить полученные за продажу металлолома деньги.
Подростку показалось, что его приятель забрал себе общие средства. Пытаясь отобрать у него деньги, парень ударил оппонента 50 раз по голове и туловищу. Впоследствии он обыскал уже мертвого приятеля, денег не нашел и спрятал его тело.
Суд признал парня виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство; разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений).
Ранее УНИАН сообщал, что в Ривненской области суд отпустил пенсионера, который отрубил руки и ноги своей жене.