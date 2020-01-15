В Ривненской области суд отпустил пенсионера, который отрубил руки и ноги своей жене

Суду была предоставлена медицинская справка, в которой говорится о том, что подозреваемый по состоянию здоровья не может находиться в СИЗО.

Владимирецкий районный суд Ривненской области сегодня избрал 86-летнему подозреваемому в умышленном убийстве своей жены меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области.

«Ходатайство следователя о заключении под стражу судья не удовлетворил. Согласно медицинской справке, подозреваемый по состоянию здоровья не может находиться в следственном изоляторе, суд вынес решение о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», - отмечает пресс-служба полиции.

В полиции заявили, что в медицинской справке речь о какой-то конкретной болезни подозреваемого не идет.

«Не сказано и о том, состоит ли мужчина на учете у психиатра и имеет ли он заболевания психики. Отмечается, что подозреваемый нуждается в посторонней помощи», - рассказали в ведомстве.

Также, по данным правоохранителей, суд удовлетворил ходатайство следователя о направлении мужчины в медицинское учреждение и назначил по делу проведение стационарной психиатрической экспертизы для установления того, был ли подозреваемый во время совершения преступления в невменяемом или ограниченно вменяемом состоянии, или же осознавал свои действия.

Как сообщал УНИАН, в селе Городец Владимирецкого района Ривненской области мужчина нанес смертельные ранения топором своей жене, а затем отрезал ей верхние и нижние конечности. Причины трагедии неизвестны. Мужчина не смог ничего объяснить.