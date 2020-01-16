Не отличить от оригинала: в Украине «накрыли» производство фальшивых документов

В частности, злоумышленники незаконно изготавливали удостоверения водителя, паспорта, дипломы об образовании.

Правоохранители Тернопольской области задержали членов межрегиональной преступной группы, которая занималась подделкой документов с защитными голографическими элементами и в дальнейшем реализовывала их на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, правоохранители документировали незаконную деятельность группы в течение восьми месяцев.

Согласно сообщению, злоумышленники незаконно изготовляли водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на право вождения автомобилем, паспорт Украины, ID-карты, дипломы об образовании, медицинские справки.

По данным полиции, организовал бизнес уроженец Запорожья, который в собственном доме устроил подпольный цех по изготовлению документов. В сообщники он взял еще семь человек, среди которых украинцы, представители ромской национальности и Молдовы.

Стоимость фальшивых документов составляла 5-20 тыс. грн.

По словам и. о. начальника Тернопольского управления департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Александра Мерены, группа подделывала документы на высококачественной оргтехнике, используя пленку с защитными голографическими элементами.

«Отличить подделку от оригинала было практически невозможно», - утверждает Мерена.

Сообщники работали на территории Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей. Переписку с клиентами они вели через социальные сети. Готовые заказы клиенты получали через почтовые отправления и сразу рассчитывались за работу.

Вчера, 15 января, работники Тернопольского управления ДВБ НП Украины, управление стратегических расследований совместно с бойцами КОРД, следователями управления в Тернопольской области под процессуальным руководством местной прокуратуры Тернополя провели одновременно 34 обыска в семи областях Украины, где работали члены группировки.

В ходе спецоперации изъяли компьютерную технику, голографические образцы, пластиковые карточки, бланки, мобильные телефоны и сим-карты. Прорабатывают оперативники и документы с перечнем клиентов-заказчиков.

Следователи Тернопольского отдела полиции объявили подозрение пяти фигурантам. Двум участникам преступной группировки суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Относительно остальных трех ведутся судебные слушания.

Всем подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст. 199 УК (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт фальшивых денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).