Прорыв трубы на "Лыбедской": стало известно о состоянии пострадавших (видео)

Все госпитализированные были пассажирами троллейбусов и маршруток, а также прохожими.

В больницах остаются пять человек, которые обварились кипятком из трубы на "Лыбедской".

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Еще пятерых медики утром отпустили домой. Самому старшему пациенту - 63, и он пострадал больше всего: у него ожоги 8% тела. Все госпитализированные были пассажирами троллейбусов и маршруток, а также прохожими. Медики перевязали им раны и назначили антибиотики.

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Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбедской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошла утечка горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

В КП «Киевтеплоэнерго» утверждают, что повреждение тепломагистрали произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

В КГГА сообщили, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, которая попала в место утечки теплоносителя, и прохожие. В МВД сообщили об эвакуации 13 человек с места аварии, 7 из которых госпитализированы.

Сегодня, 14 января, в «Киевтеплоэнерго» заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируется ликвидировать к утру 15 января. Вопрос выплаты компенсаций пострадавшим будет решать специальная комиссия при КГГА.

В КГГА сообщили, что по состоянию на 14 января пять человек, пострадавших в результате аварии, находятся в больнице. Всего за помощью обратились 11 человек, шестеро из них в госпитализации не нуждались.