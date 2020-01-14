В центре Днепра сгорел мужчина (видео 18+)

Причина, почему человек загорелся, неизвестна.

В понедельник, 13 января, на площади Героев Майдана в Днепре загорелся бездомный мужчина. Несмотря на то, что его быстро потушили, он получил сильные ожоги, несовместимые с жизнью.

В 17:16 в службу скорой помощи поступил вызов, что возле городского катка горит человек. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на комментарий директора Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радия Шевченко.

Читайте такжеНа Харьковщине пьяные подростки зверски избили 55-летнего мужчину

На место сразу направили бригаду, которая находилась ближе всего. По прибытию медики обнаружили человека без сознания и в тяжелом состоянии. Площадь ожогов составила больше 90% тела. Пострадавшего моментально поместили в машину скорой помощи, где ему начали капать необходимые медикаменты. Во время траспортировки в больницу состояние мужчины резко ухудшилось и наступила клиническая смерть. В течение 30 минут сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, которые не увенчались успехом. Потерпевший умер.

Причина, почему человек загорелся, неизвестна. По словам очевидцев, пострадавший сидел на лавочке с другим бездомным, который совершенно не пострадал. Однако он никак не реагировал на происходящее рядом.

Ранее в центре Львова взорвался автомобиль. Владелец микроавтобуса убежден, что подожгли намеренно.