Во Львове прогремел взрыв (видео)
11:12, 10 января 2020Происшествия
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Владелец микроавтобуса убежден, что подожгли намеренно.
В результате инцидента пострадали также еще один автомобиль и гараж рядом / 24tv.ua
В центре Львова взорвался автомобиль. Владелец микроавтобуса убежден, что подожгли намеренно.
Об этом сообщает 24 канал.
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По информации журналистов, в результате взрыва почти полностью сгорел один автомобиль, пострадали также еще один автомобиль и гараж рядом.
Владелец микроавтобуса, который работает охранником жилого комплекса, убежден, что машину подожгли специально. В авто обнаружили краску и монтажную пену. Вроде бы именно они и горели.
Как сообщал УНИАН, Малиновский районный суд Одессы арестовал мужчину, который ворвался микроавтобусом в международный аэропорт "Одесса", в терминале которого приказал людям эвакуироваться.
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