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Во Львове прогремел взрыв (видео)

11:12, 10 января 2020
Происшествия
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В результате инцидента пострадали также еще один автомобиль и гараж рядом / 24tv.ua

Об этом сообщает 24 канал.

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По информации журналистов, в результате взрыва почти полностью сгорел один автомобиль, пострадали также еще один автомобиль и гараж рядом.

Владелец микроавтобуса, который работает охранником жилого комплекса, убежден, что машину подожгли специально. В авто обнаружили краску и монтажную пену. Вроде бы именно они и горели.

Как сообщал УНИАН, Малиновский районный суд Одессы арестовал мужчину, который ворвался  микроавтобусом в международный аэропорт "Одесса", в терминале которого приказал людям эвакуироваться.

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