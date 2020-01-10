Во Львове прогремел взрыв (видео)

Владелец микроавтобуса убежден, что подожгли намеренно.

В центре Львова взорвался автомобиль. Владелец микроавтобуса убежден, что подожгли намеренно.

Об этом сообщает 24 канал.

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По информации журналистов, в результате взрыва почти полностью сгорел один автомобиль, пострадали также еще один автомобиль и гараж рядом.

Владелец микроавтобуса, который работает охранником жилого комплекса, убежден, что машину подожгли специально. В авто обнаружили краску и монтажную пену. Вроде бы именно они и горели.

Как сообщал УНИАН, Малиновский районный суд Одессы арестовал мужчину, который ворвался микроавтобусом в международный аэропорт "Одесса", в терминале которого приказал людям эвакуироваться.