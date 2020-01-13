В Одесской области задымился вагон грузового поезда с 50 тоннами серы (фото)

Задымление мешков с серой произошло в результате взаимодействия с влагой, которая попала внутрь вагона во время движения поезда.

Сегодня в городе Подольск Одесской области задымился вагон грузового поезда, в котором находилось 50 тонн серы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 9:45 в службу спасения «101» поступила информация о том, что в Подольске (станция «Подольск»), идет дым из вагона грузового поезда.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что в результате взаимодействия с влагой, которая попала внутрь во время движения поезда, произошло задымление мешков с сырой серой.

Сейчас вагон отбуксирован на рампу (тупик), на расстояние 500 м от станции.

«Специалисты ГСЧС в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения разгрузили мешки, которые выделяли дым, общим весом 50 тонн», - сообщили в главке.

Около 11:00 задымление ликвидировано.

Показатели состава воздуха и радиационного фона находятся в норме.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине на станции загорелся пассажирский дизель-поезд.