цей матеріал доступний українською

В Одесской области задымился вагон грузового поезда с 50 тоннами серы (фото)

13:06, 13 января 2020
Происшествия
125 0
На Одесщине задымился вагон с серой / Фото: ГСЧС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 9:45 в службу спасения «101» поступила информация о том, что в Подольске (станция «Подольск»), идет дым из вагона грузового поезда.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что в результате взаимодействия с влагой, которая попала внутрь во время движения поезда, произошло задымление мешков с сырой серой.

Сейчас вагон отбуксирован на рампу (тупик), на расстояние 500 м от станции.

«Специалисты ГСЧС в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения разгрузили мешки, которые выделяли дым, общим весом 50 тонн», - сообщили в главке.

Вагон пришлось отбуксировать / Фото: ГСЧС

Около 11:00 задымление ликвидировано.

Показатели состава воздуха и радиационного фона находятся в норме.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине на станции загорелся пассажирский дизель-поезд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter