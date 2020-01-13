На Сумщине на станции загорелся пассажирский дизель-поезд (фото)

Персонал эвакуировал пассажиров. Вагон, который горел, отсоединили, а сам поезд с пассажирским вагонами отбуксировали к другой станции.

На Сумщине на железнодорожной станции «Боромля», которая находится в с. Новгородское, Тростянецкого района, возник пожар в кабине дизель-поезда сообщением «Сумы - Мерчик».

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Сумской области, на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, в том числе пожарный поезд ст. «Смородино».

Со слов свидетелей происшествия, персонал поезда провел эвакуацию людей, приступил к тушению пожара с помощью имеющихся огнетушителей. Вагон, который горел отсоединили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами, отбуксировали до станции «Смородино».

Преодолев расстояние в 10 км к месту происшествия прибыла местная пожарная команда из с. Боромля, а из районного центра (расстояние до 25 км) прибыл дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части. В 16:08 пожар удалось локализовать, в 16:58 – ликвидировать.

Повреждено — кабина дизель-поезда на площади до 5 кв. м.

Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки тепловоза. Погибшие и травмированные отсутствуют. Задержки в движении не было.