В Одессе суд арестовал мужчину, ворвавшегося на микроавтобусе в аэропорт

Утром 8 января 26-летний одессит сделал по телефону ложное сообщение о минировании аэропорта, а затем в маске и с пневматическим оружием прорвался в терминал, приказав людям эвакуироваться.

Малиновский районный суд Одессы арестовал мужчину, ворвавшегося вчера на микроавтобусе в международный аэропорт "Одесса", в терминале которого приказал людям эвакуироваться.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, избрана мера пресечения злоумышленнику, который подозревается в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва - ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что 9 января суд рассмотрел ходатайство стороны обвинения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и удовлетворил его.

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По версии следствия, 8 января в 7:43, подозреваемый, действуя умышленно, из хулиганских побуждений, с принадлежащего ему мобильного телефона с абонентским номером позвонил на спецлинию оператора «102». После соединения в телефонном режиме, он сообщил оперативному дежурному ГУНП Украины в Одесской области о том, что старый и новый терминалы аэропорта заминированы, и о том, что в 12:00 произойдет взрыв.

По ложным сообщениям работниками взрывотехнического управления регионального главка Нацполиции были обследованы оба терминала аэропорта.

При этом 26-летний злоумышленник в маске ворвался в помещение аэропорта и велел всем эвакуироваться. У него также обнаружено пневматическое оружие.

Как сообщал УНИАН, 8 января в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в Одессе на ряде объектов, в том числе стратегических, произойдет взрыв. Среди объектов – международный аэропорт «Одесса», Одесский городской совет и здание УСБУ в Одесской области.

По информации бывшего советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, неизвестный в балаклаве и куртке с надписью «Совесть» на микроавтобусе заехал в аэропорт и, сбив шлагбаум, прорвался к пассажирскому терминалу. Он начал кричать, что аэропорт заминирован, после чего его задержали.

Позже полиция заявила, что мужчина пребывал в неадекватном состоянии.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.