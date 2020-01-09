В Сумской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли мужчина и 9-летняя девочка

Двое пассажиров легкового автомобиля госпитализированы с травмами.

В Сумской области в результате столкновения грузовика Skania и внедорожника Chevrolet погибли 30-летний мужчина и 9-летняя девочка, еще двое граждан госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, ДТП произошло 8 января около 19:00 на автотрассе Н-12 «Киев-Сумы-Юнаковка» вблизи села Гамалеевка Лебединского района.

Согласно сообщению, в результате столкновения автомобилей погибли 30-летний водитель Chevrolet и 9-летняя девочка. Еще двое пассажиров Chevrolet, женщина и мужчина, с телесными повреждениями были доставлены в областную больницу, последний – в тяжелом, неконтактном состоянии. Водитель грузовика SKANIA не пострадал.

По факту ДТП полицейские начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжаются первоочередные следственные действия.