На Днепропетровщине столкнулись автобус и две легковушки: один погибший и 12 травмированных

Предварительно установлено, что сначала произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего один из них врезался в автобус.

В Никополе Днепропетровской области в результате ДТП с участием автобуса и двух автомобилей один человек погиб, еще 12 травмированы.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, ДТП произошла 8 января около 7 утра в районе газостанции Никополя с участием автобуса «Икарус» и автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Aveo.

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Как предварительно установлено, сначала произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего автомобиль Chevrolet столкнулся с автобусом. Во время ДТП в автобусе находилось около 30 пассажиров.

«В результате автомобильной аварии погиб пассажир автомобиля Daewoo Nexia. Также в больницу доставлены водитель и девять пассажиров автобуса, водитель автомобиля Chevrolet и автомобиля Daewoo», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). На месте происшествия работают следователи ГУНП в Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, в Новомосковском районе Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.