На Днепропетровщине SsangYong вылетел в кювет: пострадавших вырезали из покореженного авто

Трое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В Новомосковском районе Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Авария произошла сегодня утром на автодороге М-29 Харьков - Симферополь, 18 км.

Спасатели установили, что водитель внедорожника SsangYong Rexton не справился с управлением и упал в кювет.

Пострадавших мужчину и двух женщин с помощью гидравлического инструмента деблокировали из искореженного автомобиля. Все трое госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи в медицинские учреждения. Состояние пострадавших тяжелое.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области пьяный водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один ребенок погиб.