На Днепропетровщине SsangYong вылетел в кювет: пострадавших вырезали из покореженного авто
В Новомосковском районе Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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Авария произошла сегодня утром на автодороге М-29 Харьков - Симферополь, 18 км.
Спасатели установили, что водитель внедорожника SsangYong Rexton не справился с управлением и упал в кювет.
Пострадавших мужчину и двух женщин с помощью гидравлического инструмента деблокировали из искореженного автомобиля. Все трое госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи в медицинские учреждения. Состояние пострадавших тяжелое.
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