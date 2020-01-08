Президент МАУ прокомментировал катастрофу украинского "Боинга" в Иране: это был один из лучших самолетов компании

Самолет исчез с экранов радаров буквально через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана.

Президент крупнейшего в Украине авиаперевозчика - авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что самолет авиакомпании Boeing 737, который разбился в Тегеране и выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был одним из лучших воздушных судов в парке авиаперевозчика с надежным экипажем.

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«От имени коллектива авиакомпании приношу глубокие соболезнования семьям людей, которые были на борту. Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным и надежным экипажем ... Мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей", - сказал Дыхне в ходе пресс-конференции в аэропорту "Борисполь".

По его словам, самолет исчез с экранов радаров буквально через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана.

Как сообщал УНИАН, «Боинг 737», принадлежащий компании МАУ, разбился вскоре после взлета из аэропорта иранского Имама Хомейни.

По данным спасателей, никто не выжил. В СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.