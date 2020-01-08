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На месте крушения украинского Boeing работают следователи – гражданская авиация Ирана

07:52, 08 января 2020
Происшествия
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фото из сети

Об этом сообщил пресс-секретарь гражданской авиации страны Реза Джафарзаде, передает "Радіо Свобода".

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"После вылета из международного аэропорта Имама Хомейни самолет потерпел крушение между Парандом и Шахриаром. Следственная группа из национального авиационного департамента была отправлена на место", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, украинский самолет Боинг 737, принадлежащий авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Сначала появилась информация, что на его борту находились 180 пассажиров и членов экипажа. Впоследствии в минавиации Ирана уточнили, что в самолете были 167 человек.

По предварительной информации IRNA, самолет направлялся в Киев.

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Теги: #Иран#крушение самолета