ГПСУ заявила о непричастности к автоматной стрельбе из окна многоэтажки в Одессе

Квартира, из которой «открыли огонь» из карабина «Сайга», продана гражданских лицам.

Госпогранслужба заявляет о непричастности своих военнослужащих к стрельбе из окна многоэтажного жилого дома в Одессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, в квартире дома на улице Левитана,118, из которой стрелял злоумышленник, пограничники не проживают.

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«Высотный дом, о котором идет речь, сдан в эксплуатацию в 2002 году. В нем проживают, как военнослужащие погранвойск, так и гражданские лица. Квартира, из которой стреляли, продана гражданскому лицу более 8 лет назад», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил УНИАН источник в региональном главке Нацполиции, по предварительным данным, из окна на шестом этаже стрелял сын владелицы квартиры.

«Предварительно – стреляли из охотничьего карабина «Сайга» калибра 7,62 мм. Со слов соседей, это – не первая подобная выходка мужчины», - сказал полицейский.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в Одессе, на улице Левитана, жильцы одной из квартир на 6 этаже стреляли из автомата.

Со слов очевидцев, «очередь раздалась из квартиры на шестом этаже дома №118, где живут семьи пограничников».