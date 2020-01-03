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В Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал студентку

14:24, 03 января 2020
Происшествия
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Чоловік познакомился с жертвой в поезде/ фото pixabay.com

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, суд заключил под стражу 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней девушки с применением насилия.

«28 декабря 2019 года в Дарницкое управление полиции ГУНП в г. Киеве обратилась 18-летняя студентка и сообщила об изнасиловании», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что насильником оказался мужчина 1959 года рождения, который накануне познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. «В дальнейшем под предлогом трудоустройства мужчина заманил доверчивую студентку к себе в квартиру, где опоил и изнасиловал», - сообщили в прокуратуре.

Прокурорами Киевской местной прокуратуры №2 согласовано сообщение о подозрении злоумышленнику по ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, и судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сейчас следствие продолжается. Устанавливаются другие возможные жертвы псевдопродюсера.

За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Теги: #Нацполиция#изнасилование#Новости Киевапогода в Киеве