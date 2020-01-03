В Киеве пьяный мужчина сломал палец полицейскому

Во время задержания правонарушитель начал сопротивляться и толкать патрульных.

В Киеве пьяный житель Харьковской области сломал палец полицейскому.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщается, в столичную полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Валерия Лобановского неизвестный стоит на проезжей части и мешает движению автомобилей. На вызов выехал экипаж патрульной полиции.

Прибыв по адресу, патрульные обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. Для составления протокола за нахождение в общественном месте в пьяном виде сотрудники патрульной полиции приняли решение об административном задержании фигуранта. Правонарушитель начал сопротивляться, толкал полицейских. В результате во время задержания один из правоохранителей сломал палец.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это – 40-летний уроженец Харьковской области.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.