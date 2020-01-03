В Киеве Volkswagen влетел в Suzuki – пьяный водитель прилег отдохнуть на месте аварии (фото)

Прибывшие на место патрульные обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, он явно не понимал, что случилось.

На улице Тургеневской в Киеве пьяный мужчина за рулем Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki. От удара Volkswagen перевернулся, а его водитель выбрался из авто и лег отдыхать на землю.

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Как сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook, авария произошла около 6 утра 1 января. Об обстоятельствах инцидента правоохранителям рассказал очевидец.

Прибывшие на место патрульные обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Он явно не понимал, что случилось, и как он вообще оказался в этом месте. Пройти осмотр на состояние опьянения гражданин отказался.

По предварительной информации, 57-летний водитель не справился с управлением и влетел в припаркованный автомобиль. Лишь чудом в аварии никто не пострадал.

На водителя Volkswagen составили протокол по части 1 статьи 130 (Управление в состоянии опьянения) и протокол по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Кодекса об административных правонарушениях._

Ранее сообщалось, что в Киевской области 17-летний юноша спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 14-летняя девушка и, вероятно, погибла 16-летняя.