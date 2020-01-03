В Запорожской области в результате пожара погибли двое малолетних детей

Дети скончались в больнице, их мать спасли.

В Запорожской области в результате пожара, произошедшего накануне вечером в городе Токмак, погибли двое малолетних детей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Загорелась квартира в многоэтажном доме. После тушения в больницу доставили двух детей 2015 и 2018 года рождения, а также их мать 1992-го года. В медучреждении дети умерли.

"Устанавливается причина пожара и все обстоятельства происшествия. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во время пожара в одноэтажном доме в Днепре погибли двое людей.