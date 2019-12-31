В Днепре во время пожара погибли двое мужчин (фото)

Пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома.

В Днепре во время ликвидации пожара обнаружены тела двух погибших мужчин.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома.

Огнем повреждены стены и потолок дома, уничтожено домашнее имущество внутри. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.

Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола (данные устанавливаются).

Пожар удалось локализовать в 19:47, ликвидировать в 20:05.