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В Днепре во время пожара погибли двое мужчин (фото)

23:27, 31 декабря 2019
Происшествия
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В доме пожарные обнаружили тела двух мужчин / Фото: ГСЧС

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Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома.

Огнем повреждены стены и потолок дома, уничтожено домашнее имущество внутри. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.

Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола (данные устанавливаются).

Пожар произошел в жилой комнате одноэтажного дома / Фото: ГСЧС

Пожар удалось локализовать в 19:47, ликвидировать в 20:05.

Огнем повреждены стены и потолок дома / Фото: ГСЧС

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Теги: #пожежа#фотопогода в Днепре