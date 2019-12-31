В Днепре во время пожара погибли двое мужчин (фото)
23:27, 31 декабря 2019Происшествия
82 0
Пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома.
В доме пожарные обнаружили тела двух мужчин / Фото: ГСЧС
В Днепре во время ликвидации пожара обнаружены тела двух погибших мужчин.
Читайте такжеВ Днепре задымилась детская больница
Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома.
Огнем повреждены стены и потолок дома, уничтожено домашнее имущество внутри. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.
Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола (данные устанавливаются).
Пожар произошел в жилой комнате одноэтажного дома / Фото: ГСЧС
Пожар удалось локализовать в 19:47, ликвидировать в 20:05.
Огнем повреждены стены и потолок дома / Фото: ГСЧС
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter