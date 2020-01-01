В Мукачево неизвестный в новогоднюю ночь стрелял из гранатомета (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

31 декабря в 23:30 в службу «102» поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на улице Ференца Листа неизвестный выстрелил из предмета похожего на ручной гранатомет.

Читайте такжеКилограммы пластида, тротила, РПГ и винтовки: в Ривне нашли огромный арсенал оружия (фото)Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

«Сейчас известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждены забор одного из домохозяйств. На месте происшествия осталась часть от снаряда», – отмечается в сообщении.

В полиции пообещали, что подробная информация будет предоставлена дополнительно.

Ранее УНИАН сообщал, как на Днепропетровщине задержали участников преступной группы за обстрел внедорожника из гранатомета.