На Днепропетровщине задержали участников преступной группы за обстрел внедорожника из гранатомета (видео)

Им инкриминируют покушение на умышленное убийство.

Правоохранители задержали предполагаемых подозреваемых в обстреле внедорожника в Днепре, который осуществили 29 января.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Обстрел произошел в Соборном районе города на перекрестке улицы Литейной и Крутогорного спуска - стреляли из гранатомета. В авто находились водитель и пассажир, они не пострадали.

Сегодня по подозрению в совершении преступления задержали группу лиц - жителей Днепра и Синельниково в возрасте от 30 до 55 лет. Двое из них имеют судимости за подготовку к убийству и вымогательство. У задержанных изъяли оружие и боеприпасы к нему.

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"Между каждым участником преступной группы были четко распределены роли: один выступал в качестве посредника между заказчиком и исполнителем, второй - водителем, третий осуществлял наблюдение, а четвертый стрелял по автомобилю из ручного противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Задержанным инкриминируют покушение на умышленное убийство - санкция статьи предусматривает наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.