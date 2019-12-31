В Одессе в палатке бездомных нашли брошенную 4-летнюю девочку (видео)

Маленькую девочку среди пьяных бездомных заметил строитель, который работает неподалеку.

На свалке в Одессе в палатке бездомных нашли брошенную 4-летнюю девочку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ребенок был голодным, грязным и напуганным. Девочка рассказала волонтерам, что к бездомным ее привел отец, а сам куда-то исчез. Поэтому почти неделю девочка жила на улице с нетрезвыми мужчинами.

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Маленькую девочку среди пьяных бездомных заметил строитель, который работает неподалеку. Мужчина обратился к волонтерам, а те в полицию. Когда вместе приехали на свалку – увидели, что ребенок сам и очень испуган.

Девочку забрали и оставили в шатре записку, что она в райотделе.

«Буквально через минут 30 прибежал горе-папа с пакетом документов, рассказывая, что с ребенком все хорошо. Папа невменяемый. Ребенок рассказывает, что он спит на кровати с какими-то дядями», - рассказывает волонтер.

Маму Насти лишили прав, и вскоре женщина умерла. Девочку забрал к себе биологический отец, но через 8 месяцев обратился в соцслужбу, чтобы они нашли Насти круглосуточный садик, потому что он потерял работу.

С четырехлетней Настей сейчас работают психологи.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе мужчина два месяца жил в будке вместе с собакой.