"Я счастливый бомж": Валерий из Мариуполя два месяца жил в будке вместе с собакой (видео)

После огласки истории в соцсетях неравнодушные поместили Валерия в больницу.

В Мариуполе мужчина два месяца жил в будке вместе с собакой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Небольшая будка площадью два квадратных метра. На крыше одеяло и несколько консервных банок. Рядом еда и пластиковая тарелка с водой. Именно здесь рядом с собакой два месяца прожил 53-летний бездомный по имени Валерий», - говорится в сюжете.

Ранее Валерий Гегечкори вместе с женой жил в многоквартирном доме. Потом переехал в другой дом. Когда жена умерла, ее дочь от первого брака продала квартиру, пока муж был в больнице со сломанной ногой. Так Валерий и оказался на улице.

После огласки истории в соцсетях неравнодушные поместили Валерия в больницу.

«Если есть счастливые бомжи, то это я. Хоть там и тесно в этой будке, тем не менее», - рассказал мужчина.