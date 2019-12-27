В Одесской области мужчина убил своего сына и спрятал тело на свалке (видео)

70-летний глава семейства бросился с ножом на сына, когда тот в состоянии алкогольного опьянения якобы начал требовать у матери деньги.

В Белгород-Днестровском Одесской области мужчина убил своего сына и спрятал тело во дворе под мусором.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

«Во время семейной ссоры отец ударил 44-летнего мужчину ножом в грудь, а на следующий день, уже мертвого, спрятал во дворе под мусором. Так покойник пролежал три дня, пока его не заметили сельчане и вызвали полицию», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 70-летний глава семейства бросился с ножом на сына, когда тот в состоянии алкогольного опьянения якобы начал требовать у матери деньги, угрожая ей физической расправой. Начался конфликт, во время которого пенсионер и нанес пострадавшему смертельный удар.

Действия мужчины квалифицировали как преднамеренное убийство. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала пенсионера, который подозревается в развращении 5-летней девочки.