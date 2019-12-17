Стычки под Радой: пострадавшему нацгвардейцу могут провести трепанацию

Во время столкновений пострадали 17 правоохранителей и двое протестующих.

Из-за столкновения возле Верховной Рады 17 декабря следователи готовят подозрения троим лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников происшествия", - говорится в сообщении.

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Во время столкновений пострадали 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник протестной акции попал булыжником в голову).

"Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос – делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.", - сообщили в МВД.

Как сообщал УНИАН, утром у парламента несколько тысяч человек пришли на акцию против принятия закона о продаже земель сельхозназначения. Позже между участниками акции и правоохранителями произошли столкновения.

По факту беспорядков 17 декабря возле Верховной Рады правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).