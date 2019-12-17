Полиция открыла уголовное производство из-за столкновений возле Рады

У 16 полицейских диагностировали ожоги глаз и ссадины. Еще у одного правоохранителя – сломанный палец.

По факту беспорядков 17 декабря возле Верховной Рады правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Читайте такжеВ полиции назвали количество человек, которые участвовали в столкновениях под РадойОтмечается, что в результате столкновений у здания Верховной Рады и в правительственном квартале были задержаны и доставлены в райотдел полиции 26 человек.

По словам начальника полиции Киева Андрей Крищенко, сегодня под парламентом происходили согласованные акции от четырех организаций: три – относительно земельного закона и одна – о растаможке авто на европейских номерах. Однако некоторые участники нарушили договоренности и начали устанавливать несогласованные палатки посреди улицы Грушевского. Силовикам пришлось применить «необходимую силу».

Пострадавших полицейских насчитали 17. У них незначительные травмы: ожоги глаз от слезоточивого газа, ссадины, сломанный палец. Также в больницу обратились двое гражданских.

Как сообщал УНИАН, утром у парламента несколько тысяч человек участвовали в акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения. Позже между активистами и правоохранителями произошли столкновения.